Baskérs una sconfitta dolce-amara contro Valdiceppo | è festa salvezza il sogno si chiama playoff
La Chemifarma Baskérs Forlimpopoli ha perso in rimonta contro Valdiceppo, con il punteggio di 84-82 dopo un overtime. La partita si è conclusa con una sconfitta che comunque permette alla squadra di raggiungere la salvezza matematica. La sfida si è svolta sul parquet avversario, lasciando i biancorossi con un risultato negativo, ma con una vittoria simbolica legata alla certezza di mantenere la categoria.
Una serata dalle tinte contrastanti per la Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, che esce dal parquet di Valdiceppo con il referto giallo (84-82 dopo un overtime), ma con la certezza del traguardo più importante: la salvezza matematica. Nonostante il ko subito nel finale, il club artusiano può.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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