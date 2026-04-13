Baskérs una sconfitta dolce-amara contro Valdiceppo | è festa salvezza il sogno si chiama playoff

La Chemifarma Baskérs Forlimpopoli ha perso in rimonta contro Valdiceppo, con il punteggio di 84-82 dopo un overtime. La partita si è conclusa con una sconfitta che comunque permette alla squadra di raggiungere la salvezza matematica. La sfida si è svolta sul parquet avversario, lasciando i biancorossi con un risultato negativo, ma con una vittoria simbolica legata alla certezza di mantenere la categoria.