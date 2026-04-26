Tra il 30 aprile e il 1 maggio si prevede un vortice polare proveniente dalla Scandinavia e dalla Russia che interesserà le regioni del Centro-Sud e il basso Adriatico. Le condizioni atmosferiche porteranno temporali e un calo delle temperature, con un repentino abbassamento del clima rispetto ai giorni precedenti. L’agenzia meteorologica ha emesso un’allerta per fenomeni temporaleschi intensi e freddo esteso alla zona interessata.

? Cosa sapere Vortice polare da Scandinavia e Russia su Centro-Sud e basso Adriatico tra 30 aprile e 1 maggio.. Contrasto termico tra aria fredda e suolo mite causa temporali e grandinate in Abruzzo, Puglia e Basilicata.. Tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio, un imponente flusso di aria gelida proveniente dalla Scandinavia e dalla Russia europea colpirà il Mediterraneo centrale, provocando un brusco calo termico e fenomeni meteorologici intensi tra le zone interne del Centro-Sud e il basso Adriatico. L’instabilità che si sta delineando non è un semplice passaggio nuvoloso, ma la conseguenza diretta dello spostamento dell’alta pressione verso l’area occidentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vortice polare sul Mediterraneo: allerta temporali e freddo intenso

15-24 February 2026 Europe, Russia, Siberian, Caucasus region potential winter storm risk's

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