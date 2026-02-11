Una perturbazione proveniente dal Nord Africa si sta avvicinando alla Campania. Previsti temporali intensi e temperature molto basse, che porteranno la neve in alcune zone della regione. Le previsioni meteo segnalano un cambiamento rapido e forte, con il rischio di disagi sulle strade e interruzioni ai servizi. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

"> Maltempo in Arrivo: Il Vortice di San Valentino Si Avvicina. Continuano le previsioni di maltempo per l’Italia, con una nuova e intensa perturbazione in arrivo nei prossimi giorni. Secondo gli esperti, il cosiddetto vortice di San Valentino porterà un’ondata di freddo, particolarmente intensa al Sud del Paese. Il Ciclone Perturbato e le Sue Conseguenze. Il Meteo ha sottolineato che l’instabilità atmosferica si manterrà fino al weekend, creando le condizioni ideali per un repentino cambiamento del clima. Sabato 14 febbraio, un ciclone perturbato avanza verso la Sardegna e le regioni meridionali, generando un vero e proprio colpo di scena climatico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Vortice di San Valentino: forti temporali e freddo intenso porteranno neve in Campania.

L’arrivo di temperature polari e neve nel gennaio 2026 conferma le previsioni e riaccende il dibattito sulle variazioni climatiche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

