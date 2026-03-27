In Italia, dal 26 aprile, si verifica una fase di freddo intenso dovuta a un vortice polare che interessa principalmente le regioni del Centro-Nord. Questa ondata di aria gelida di origine artica ha portato temperature molto basse e nevicate fuori stagione, influenzando il clima locale. La situazione è legata a condizioni meteorologiche specifiche legate alla circolazione atmosferica e al vortice polare.

L’Italia è nella fase clou della botta di aria gelida artica che interessa il Centro-Nord dal 26 marzo che ha provocato, e continua a farlo, nevicate anche sulle zone costiere come nel caso della Romagna nelle ultime ore per la presenza di un’area di bassa pressione colma di aria gelida tra il Centro Italia e l’Adriatico. Addirittura, per alcune aree si tratta del momento più freddo di tutta la stagione invernale che, però, è già finita alcuni giorni fa con l’ingresso della primavera il 20 marzo. Cosa succede. Non è certo la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima che nel corso del trimestre invernale si possano registrare lunghe pause dal vero e proprio clima gelido e che nella fase iniziale, la primavera possa mostrare un volto simil-invernale con i famosi “colpi di coda”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Neve di primavera” e il ruolo del vortice polare: perché in Italia fa così freddo

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