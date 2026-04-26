Volterra è stata inserita dal Guardian tra le sei migliori destinazioni in Toscana per evitare l’overtourism. La notizia è stata commentata da un rappresentante locale, che ha sottolineato come questa menzione valorizzi il territorio, la provincia di Pisa e l’intera regione toscana. La città, nota per il suo patrimonio storico, riceve così attenzione come meta meno affollata rispetto ad altri punti turistici della zona.

“L’inserimento di Volterra tra le sei migliori destinazioni della Toscana per sfuggire all’overtourism da parte del Guardian è una notizia importante che valorizza il nostro territorio, la provincia di Pisa e l’intera Toscana diffusa”. Così Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, commenta l’articolo pubblicato dal quotidiano britannico, che indica Volterra tra le mete alternative alle grandi città d’arte più congestionate.“Volterra è un simbolo della Toscana più autentica – prosegue Mazzeo – con un patrimonio storico e culturale straordinario che va dalle origini etrusche fino al medioevo. È una realtà che dimostra come sia possibile coniugare qualità dell’offerta turistica, identità e sostenibilità”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volterra sul Guardian tra le mete per sfuggire all’overtourism. Il commento di Mazzeo

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