Abruzzo tra le dieci migliori destinazioni per vacanze low cost in famiglia secondo il Guardian

L'Abruzzo è stata inserita dal quotidiano britannico 'The Guardian' tra le dieci migliori destinazioni in Europa per vacanze low cost in famiglia. La regione viene così raccomandata come meta economica per chi cerca un soggiorno conveniente e adatto a tutte le età. La notizia si basa sulla classifica pubblicata dal giornale, che evidenzia le mete più accessibili per le famiglie.

(Adnkronos) – L'Abruzzo tra le mete consigliate per vacanze low cost in famiglia. Il quotidiano britannico 'The Guardian' ha infatti inserito la regione tra le dieci migliori destinazioni per vacanze economiche per famiglie in Europa. Nel reportage dedicato ai viaggi accessibili e avventurosi con bambini e adolescenti, il giornale propone diversi luoghi che permettono di vivere la natura in modo diretto: da Lussemburgo e Germania alla Slovenia, fino alla Spagna. Tra queste mete compare anche l'Abruzzo. L'articolo, in particolare, segnala il piccolo campeggio agricolo Rocca di Sotto, situato tra terrazze di ulivi e alberi a circa un'ora di strada da Pescara. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

