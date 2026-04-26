Volontari in azione nel quartiere Martucci | ripulita un’area residenziale

Sabato 25 aprile, un gruppo di volontari ha intervenuto nel quartiere Martucci di Foggia, dedicandosi alla pulizia di un’area residenziale. L’attività ha visto i partecipanti impegnati nella rimozione di rifiuti e nel ripristino dell’ordine, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto dello spazio pubblico. La loro azione ha coinvolto diverse persone del quartiere, che hanno contribuito alla riqualificazione dell’area.

Sabato 25 aprile i volontari de ‘La Via della Felicità’ di Foggia sono stati protagonisti di un’importante iniziativa di riqualificazione urbana nel quartiere Martucci, dove si sono presi cura di un’area residenziale restituendola più pulita e decorosa alla comunità. All’attività hanno preso.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Foggia, volontari ripuliscono un'area residenziale al Rione MartucciQuesta mattina i volontari de La Via della Felicità di Foggia sono stati protagonisti di un’importante iniziativa di riqualificazione urbana nel... Leggi anche: L’invasione dei 'supereroi' a Priaruggia: volontari in azione e spiaggia ripulita da rifiuti e 'cicche' Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Volontari in azione nel quartiere Martucci: ripulita un’area residenziale - FoggiaToday; Volontari in azione contro il degrado: al Foro Boario arriva la Pop Street Parade per pulire il quartiere; Per una spiaggia più pulita, l’azione dei volontari sul litorale di Latina; Volontari senza confini in campo. Nella squadra Nigeria, Togo e Italia: In azione per spazzare via i rifiuti. Volontari in azione nel quartiere Martucci: ripulita un’area residenzialeSabato 25 aprile i volontari de ‘La Via della Felicità’ di Foggia sono stati protagonisti di un’importante iniziativa di riqualificazione urbana nel quartiere Martucci, dove si sono presi cura di ... foggiatoday.it Giornata della Terra, Plogging Day di Plastic Free: migliaia di volontari in azione in Italia e nel mondo contro l’inquinamento da plasticaIn vista di domani, mercoledì 22 aprile – Earth Day celebrato con il motto Our Power, Our Planet (Il nostro potere, il nostro pianeta) – l'iniziativa globale in corso dal 18 al 22 aprile sta trasfor ... ilsicilia.it FOGGIA, VOLONTARI RIPULISCONO IL QUARTIERE MARTUCCI: raccolti dieci sacchi di rifiuti - facebook.com facebook Non c’è #25aprile senza BOCOLO L'avete già regalato ALLA VOSTRA AMATA Se non l'avete ancora fatto, lo trovate dai volontari della #CroceRossa presenti nella nostra città. Un modo per rinnovare le nostre tradizioni e aiutare CHI È IN DIFFICOLTÀ. B x.com