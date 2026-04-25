Foggia volontari ripuliscono un' area residenziale al Rione Martucci

Questa mattina a Foggia, un gruppo di volontari ha organizzato un’operazione di pulizia in un quartiere residenziale. L’intervento si è concentrato su un’area del Rione Martucci, dove è stata rimossa sporcizia e rifiuti. I partecipanti hanno collaborato per migliorare l’aspetto della zona, contribuendo a rendere più decorosa l’area per i residenti. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione La Via della Felicità.

Questa mattina i volontari de La Via della Felicità di Foggia sono stati protagonisti di un’importante iniziativa di riqualificazione urbana nel Quartiere Martucci, dove si sono presi cura di un’area residenziale restituendola più pulita e decorosa alla comunità. All’attività hanno preso parte.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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