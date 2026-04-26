Un passeggero in stato di ebbrezza ha aggredito l’equipaggio a bordo di un volo da Londra a Bari, costringendo l’aereo a un atterraggio d’emergenza a Venezia sabato 25 aprile. L’uomo ha cercato di entrare nella cabina di pilotaggio, creando scompiglio tra i presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute al momento dello scalo, e il passeggero è stato successivamente accompagnato in commissariato.

? Cosa sapere Passeggero ubriaco assale cabina Ryanair Londra-Bari sabato 25 aprile costringendo atterraggio a Venezia.. Deviazione verso aeroporto Marco Polo causa ritardo superiore a un'ora per i passeggeri.. Un passeggero in stato di ebbrezza ha trasformato il volo Ryanair da Londra verso Bari in un incubo di tensione, costringendo l’aereo a un atterraggio d’emergenza a Venezia nella serata di sabato 25 aprile. Il caos si è scatenato tra i sedili della cabina quando l’uomo, visibilmente alterato dall’alcol, ha iniziato a dare scompiglio, tormentando chi viaggiava e entrando in accese discussioni con il personale di bordo. La tensione è salita fino al punto di rottura quando il soggetto ha tentato una manovra pericolosa: avvicinarsi alla porta della cabina di pilotaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volo verso Bari: ubriaco assale la cabina, atterraggio d’emergenza

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