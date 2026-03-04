Fumo in cabina prima dell’atterraggio | scatta l’emergenza per un volo in arrivo a Malpensa

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo, un aereo EasyJet proveniente da Londra con 74 passeggeri a bordo ha segnalato un problema di fumo in cabina prima dell’atterraggio a Milano Malpensa. L’equipaggio ha attivato le procedure di emergenza, e il velivolo è stato dirottato sulla pista, dove sono intervenute le squadre di sicurezza e soccorso. Nessuna persona ha riportato ferite.

Sul posto vigili del fuoco e ambulanze. L'aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza Momenti di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo a bordo di un aereo EasyJet in arrivo a Milano Malpensa da Londra con 74 persone a bordo. Il comandante ha segnalato del fumo in cabina e sono scattate le procedure d'emergenza. A circa un minuto dall'atterraggio, l'equipaggio ha avvisato la torre di controllo della presenza di fumo in cabina, facendo scattare le procedure di emergenza previste in questi casi. L'aereo è atterrato regolarmente sulla pista dello scalo milanese. Dopo il contatto con il suolo, il velivolo ha raggiunto autonomamente la piazzola di parcheggio dove lo attendeva, a scopo preventivo, i vigili del fuoco e tre ambulanze.