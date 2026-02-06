Fumo in cabina su aereo Air France atterraggio d’emergenza a Venezia | paura per 168 passeggeri

Un volo dell’Air France ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza a Venezia a causa di fumo in cabina. L’aereo, partito da Parigi, ha iniziato a segnalare problemi poco dopo il decollo. I piloti hanno deciso di tornare subito all’aeroporto, dove l’atterraggio è stato rapido e senza incidenti. Tutti i 168 passeggeri sono scesi in sicurezza, ancora spaventati ma illesi. La compagnia sta accertando le cause del problema.

(Adnkronos) – Attimi di vero terrore oggi, venerdì 6 febbraio, per i 168 passeggeri di un Airbus 330 dell'Air France. Il velivolo, decollato a Parigi e diretto a Beirut, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo di Venezia per la presenza di fumo in cabina. Dopo qualche ora di attesa nello scalo,

