Volley serie B Colpo Cavallino che manda Forlì al tappeto

Da sport.quotidiano.net 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cavallino ha battuto Forlì in una partita combattuta, causata da errori e scelte tattiche sbagliate degli ospiti. I giocatori di casa hanno mostrato determinazione, vincendo tre set su quattro e conquistando punti importanti in classifica. La squadra di Forlì ha tentato di reagire, ma ha subito il ritorno dei padroni di casa nel secondo e terzo parziale. La partita si è conclusa con un successo di misura per la Cavallino.

cavallino 4 torri 3 querzoli forlì 1 Parziali: 20-25, 25-23, 27-25, 25-18 Colpo grosso della Cavallino, che dopo due sconfitte di fila maturate al tie break torna alla vittoria mettendo al tappeto la Querzoli Volley. È un successo di prestigio per la squadra di Dall’Olio, contro una squadra che naviga nei piani alti della classifica del girone D di serie B. Chiaramente i granata non hanno alcuna possibilità di riaprire il discorso promozione, però i tre punti conquistati contro Forlì rappresentano un bellissimo segnale per il prosieguo della stagione. Coach Dall’Olio schiera Ciardo palleggiatore, Bellia opposto, Jolivot e Rossetti schiacciatori, Focosi e Raccavallo centrali, Puppi libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

