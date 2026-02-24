Volley B1 femminile Libertas zona playout

La squadra di volley femminile Life365.eu ha subito la terza sconfitta consecutiva a causa di infortuni che ne indeboliscono la formazione. La partita contro la Fantini-Folcieri si è conclusa con un punteggio di 3-1, lasciando le atlete senza punti e in una posizione critica in classifica. La mancanza di rotazioni efficaci e le difficoltà in battuta hanno complicato ulteriormente il tentativo di recupero. La situazione si fa sempre più difficile per le giocatrici.

© Sport.quotidiano.net - Volley B1 femminile. Libertas, zona playout

Terza sconfitta consecutiva per una Life365.eu incerottata e sempre più inguaiata. Forlì esce con un pugno di mosche anche da Ostiano, schiacciata dalla Fantini-Folcieri 3-1 (25-18, 25-18, 25-27, 25-12), e precipita al terzultimo posto in classifica. Terminasse oggi il campionato sarebbe playout per non retrocedere contro la Lasersoft Riccione. Nel primo set, break rosaceleste (8-5). La ricezione di Folli è difettosa e consente a Ghisolfi di appoggiare la slash: 12-7. Arcangeli spara a tutto braccio e Folli inchioda il -2. Ma il tentativo di rimonta è neutralizzato da Vidi: 20-15. Ostiano va a dama: 25-18.