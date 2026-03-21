Una riforma giusta un tassello del mosaico di un’Italia maggioritaria Oltre gli steccati

Durante la campagna referendaria si è respirata un’aria di accordo, che ha coinvolto diversi settori dell’opinione pubblica, superando gli steccati tradizionali. La discussione si è concentrata sulla riforma della magistratura, considerata da alcuni come un passo importante per un’Italia maggioritaria. Il dibattito ha visto partecipazione e interesse da parte di molte persone, riflettendo un’attenzione diffusa sul tema.

L’aria di “sì” respirata in questa campagna referendaria va ben oltre il quesito, già di per sé epocale, riguardante la riforma della magistratura. Tappa – ne seguiranno altre, altrettanto profonde, sempre dal governo Meloni – di un percorso che vede nell’ innovazione delle istituzioni una delle leve per permettere all’Italia di affrontare, nel pieno delle sue capacità, una delle fasi più turbolente dal secondo dopoguerra. È questa, in fondo, la vera scommessa politica del “riformismo nazionale” di Giorgia Meloni: cercare e trovare dei punti di sintesi con cui rinvigorire il corpo sociale ed economico che regge l’intera comunità. In questo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Una riforma “giusta”, un tassello del mosaico di un’Italia maggioritaria. Oltre gli steccati Articoli correlati Leggi anche: Fratelli d’Italia e l’Occidente di Rampini: la nuova strategia culturale che rompe gli steccati Fini: “Voto Sì al referendum, è una riforma necessaria. Meloni? Ha collocato l’Italia dalla parte giusta”“La situazione è in evoluzione ma, detto con chiarezza: considero un fatto positivo che il mondo si sia liberato di un tagliagole come Khamenei,... Contenuti utili per approfondire Una riforma giusta un tassello del... Temi più discussi: L’intervista di Giorgia Meloni a Il Dubbio: Né destra, né sinistra. È la riforma di tutti. Se vince il sì, tavolo con toghe e avvocatura; Sigfrido Ranucci: Il governo umilia i magistrati e non vuole una giustizia giusta; Referendum, nuovo scontro a distanza Gratteri-Nordio; Cirio Riforma della giustizia fondamentale per democrazia e libertà del Paese. Referendum, aggiustare l’anomalia italiana: una riforma per la democraziaSiamo giunti al momento decisivo, la strada riformista può portare l’Italia a depoliticizzare la magistratura per una giustizia senza più pregiudizi ... ilriformista.it L’ITALIA ALL’APPUNTAMENTO REFERENDARIO: NON UN SEMPLICE ESAME, MA UNA PROVA DI MATURITÀIl referendum, in questo senso, è un banco di prova importante. Non risolverà tutti i problemi, né segnerà da solo il destino del Paese. Ma offrirà una risposta a una domanda cruciale: l’Italia è ... opinione.it JOL3 Terza settimana scorsa in Austria… Terza oggi in Canada! Jole Galli non lascia il podio in Coppa del Mondo di ski cross! Una super gara-1 a Craigleith #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali facebook DOPPIETTA AZZURRA L’Italia chiude in bellezza la stagione nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo: Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso vincono la coppa di specialità #Snowboard #FISsnowboard #Bormolini #Dalmasso x.com