Volley serie A2 Consar a caccia di riscatto | al Pala De Andrè arriva Siena

Domenica 8 marzo alle 18, la Consar si prepara a giocare al Pala De André contro l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena per la 22ª giornata del campionato di serie A2 Credem Banca. La squadra locale arriva da una serie di risultati negativi e cerca un riscatto nel match che sarà trasmesso in diretta gratuita su Dazn e in differita martedì 10 alle 15 su Tele.

Dopo il ko di Brescia la squadra di Valentini cerca riscatto al Pala De Andrè contro una formazione in lotta per evitare la retrocessione È una Consar arrabbiata e desiderosa di riscatto quella che domenica pomeriggio (8 marzo), alle 18, per la 22esima giornata del campionato di A2 Credem Banca, affronterà al Pala DeAndrè l'Emma Villas Codyeco Lupi Siena (diretta gratuita su Dazn e differita martedì 10 alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna). La squadra di Valentini, reduce dalla sconfitta di mercoledì a Brescia dove ha tenuto testa all'ambiziosa e quotata formazione lombarda, in questo rush finale punta a salire più in alto possibile e...