Vogliamo continuare a costruire insieme | Laura Romanò si ricandida a sindaco di Valsolda

È stata presentata ufficialmente la lista civica “Insieme per Valsolda” a sostegno della candidatura di Laura Romanò come sindaco alle prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio 2026. La presentazione si è svolta in una riunione pubblica, con i membri della lista e alcuni rappresentanti del territorio presenti. La candidatura di Romanò è stata annunciata durante l’evento, accompagnata da un breve discorso.

È stata ufficialmente presentata la lista civica “Insieme per Valsolda” a sostegno della candidatura a sindaco di Laura Romanò, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.Una ricandidatura che si inserisce nel solco dell’esperienza maturata negli ultimi anni, con l’obiettivo.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate L’ex sindaco Berdini si ricandidaAttraverso una lettera inviata ai cittadini di Pedaso, l’ex sindaco Vincenzo Berdini annuncia la propria ricandidatura alle elezioni di maggio. Telenovela finita, Parcaroli si ricandida a sindaco di MacerataMacerata, 27 febbrao 2026 – L’operazione convincimento è riuscita: dopo aver accarezzato a lungo l’idea di salutare la compagnia, Sandro Parcaroli ha...