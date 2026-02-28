telenovela finita parcaroli si ricandida a sindaco di macerata

A Macerata, il sindaco Sandro Parcaroli ha annunciato la sua intenzione di presentare nuovamente la candidatura alle prossime elezioni amministrative. Dopo aver valutato l’ipotesi di lasciare l’incarico, Parcaroli ha comunicato la decisione di ricandidarsi, confermando il suo ruolo di primo cittadino. La notizia è stata resa nota il 27 febbraio 2026, segnando la fine di un lungo periodo di incertezza sulla sua partecipazione alle elezioni.

Macerata, 27 febbrao 2026 – L’operazione convincimento è riuscita: dopo aver accarezzato a lungo l’idea di salutare la compagnia, Sandro Parcaroli ha deciso di ricandidarsi a sindaco. Non è detto che l’annuncio ufficiale arrivi subito, ma il dado è tratto: il sindaco ha infatti comunicato ai vertici dei partiti la sua intenzione di ricandidarsi. Con Parcaroli la sorpresa è sempre dietro l’angolo, ma questa volta la scelta è stata fatta. Dopo lunghi tentennamenti, con il centrodestra tenuto sulle spine per mesi e sull’orlo della crisi di nervi, la riserva è stata sciolta. Un vero e proprio colpo di scena, se si considera che nei giorni scorsi il sindaco era pronto a mollare tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, Parcaroli non si sa cosa aspetta, ora Tittarelli ci crede. L?ok al bis del sindaco agita la maggioranza. Le alternative D?Alessandro e Renna già litigano

Telenovela finita, Parcaroli si ricandida a sindaco
Decisivo il pressing di Salvini e Acquaroli: in arrivo un parlamentare in supporto per la campagna elettorale, poi esperto di comunicazione nello staff e capo di gabinetto

