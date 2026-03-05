Durante la partita tra Roma e Juventus, è stato svelato un retroscena riguardante il gol di Conceicao, che ha pareggiato temporaneamente il risultato. Spalletti e la panchina bianconera hanno mostrato le loro reazioni in modo evidente, senza nascondere le proprie emozioni. La scena è stata osservata dai presenti, mentre i giocatori si preparavano a riprendere il gioco.

Milik Juve, il futuro del centravanti polacco è già segnato. Ecco che cosa succederà al termine della stagione Osimhen Juventus, il presidente del Galatasaray fa il punto sul futuro del bomber nigeriano. Cosa sta succedendo Schlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre. Le ultime novità Calciomercato Juve LIVE: sogni Goretzka e Bernardo con la Champions, Kalulu a rischio cessione? Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Roma Juve, il retroscena sul gol di Conceicao: come hanno reagito Spalletti e la panchina bianconera

Koopmeiners ‘esplode’ di gioia al gol di Conceicao, retroscena da Juve Roma: il VIDEO dell’olandese è già diventato viraleGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A.

Calciomercato Juve: Spalletti irritato dalla vicenda En-Nesyri, il retroscena. Ha reagito cosìCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Juve.

Temi più discussi: Qual è la sua motivazione per venire alla Juve?. E dopo questa domanda, Gasp scelse la Roma; Il retroscena di Spalletti sul video mostrato nella riunione tecnica prima di Roma-Juventus: Gli ho fatto vedere le loro migliori azioni; Roma-Juve, il retroscena sul gol di Conceicao: la reazione di Mancini; Roma-Juve, eurosfida tra Champions e mercato.

Roma-Juve e quel legame con la nascita della figlia di Dybala: la suocera svela tuttoUn curioso retroscena unisce il big match dell'Olimpico finito 3-3 e la piccola Gia, primogenita della Joya e di Oriana Sabatini: i dettagli ... tuttosport.com

La suocera di Dybala e Roma-Juve: Oriana ha iniziato ad avere le contrazioni dopo il 3° golIl retroscena raccontato al programma televisivo teleshow: Alla terza rete dei giallorossi ha iniziato a urlare e a saltare! ... ilromanista.eu

DOCCIA GELATA DOPO ROMA-JUVE Operazione e STAGIONE FINITA - facebook.com facebook

Ecco cosa ci ha detto Roma-Juventus x.com