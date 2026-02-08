Vlahovic via dalla Juve? Due club di Serie A su di lui Il punto della situazione sulla cessione dell’attaccante serbo

Dopo settimane di voci, la fine dell’avventura di Vlahovic alla Juventus sembra ormai certa. Il club bianconero ha confermato la rottura definitiva con l’attaccante serbo, che ora potrebbe lasciare Torino. Due squadre di Serie A sono interessate a lui, ma anche grandi club di Premier League e Liga si preparano a fare l’offerta giusta. La situazione si sblocca, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti.

Vlahovic via dalla Juve? Confermata la rottura definitiva tra il bomber e i bianconeri, Milan in pole position ma le big di Premier e Liga preparano l’assalto. Mentre la Juventus festeggia il blindaggio di Kenan Yildiz, un’ombra pesante si allunga sul futuro del suo reparto offensivo. Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di Footmercato, il destino di Dusan Vlahovic appare ormai segnato: il centravanti serbo classe 2000 lascerà Torino a parametro zero nel giugno 2026. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Vlahovic via dalla Juve? Milan e Roma osservano la situazione. Il mancato accordo ha scatenato un vero e proprio terremoto a livello internazionale, con i principali club europei pronti a darsi battaglia per assicurarselo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve? Due club di Serie A su di lui. Il punto della situazione sulla cessione dell’attaccante serbo Approfondimenti su Vlahovic Juventus Rinnovo Vlahovic, la punta ha un accordo con il Milan? Romano fa il punto della situazione sull’attaccante serbo. Quando la decisione sul suo futuro Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti sul possibile rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus e sulle voci riguardanti un interessamento del Milan. Vlahovic Juve, svolta nel futuro del serbo: quei due top club possono ritirarsi dalla corsa dopo l’infortunio? Cosa rischia di succedere Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Vlahovic lascia la Juve deciso il giorno della firma Ultime notizie su Vlahovic Juventus Argomenti discussi: Juve, il grande mistero Vlahovic: come lavora, quando torna, dove va; Juve, solo Vlahovic: lì davanti non resta che lui; Mercato Juve, nodo Vlahovic. Celik e Senesi gratis da giugno; Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa. Vlahovic, il rinnovo non è una priorità per la JuveDusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, vedrebbe sempre più lontana la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno con la Juventus. tuttojuve.com Juventus, dalla Francia: Vlahovic verso l'addio e le pretendenti sono in tutta EuropaIl destino di Dusan Vlahovic sembra ormai segnato, anche se il presente parla ancora bianconero. L’attaccante serbo e la Juventus si avviano verso. tuttomercatoweb.com Vlahovic verso l'addio alla Juve: il Milan resta in pole per il colpaccio estivo! https://www.milannews24.com/mercato-milan-vlahovic-ultime-3/ #Vlahovic #Calciomercato #Milan facebook Il #Milan sta pianificando due colpi a parametro zero per l’estate: forte spinta su Leon #Goretzka, che lascerà il #BayernMonaco a giugno da svincolato, e interesse concreto anche per #Vlahovic, libero dalla #Juventus al termine della stagione. Le trattative so x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.