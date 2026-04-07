Vlahovic infortunio serio | il centravanti serbo è a rischio per Milan-Juventus

Dusan Vlahovic, attaccante serbo nato nel 2000, ha riportato un infortunio considerato grave durante l’allenamento. La sua presenza nella partita tra Milan e Juventus è in dubbio a causa di questo problema fisico. L’incidente ha generato preoccupazioni tra i tifosi e i vertici delle due squadre. La società bianconera non ha ancora comunicato ufficialmente i tempi di recupero, ma l’assenza del giocatore appare probabile per l’imminente impegno.

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 della Juventus che tanto piacerebbe al Milan in vista della prossima stagione, rischia di saltare Milan-Juventus, in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45 a 'San Siro'. Il giocatore, infatti, ha rimediato un infortunio ieri pomeriggio, nel corso del riscaldamento poco prima di entrare in campo durante Juventus-Genoa. In mattinata, il numero 9 bianconero ha svolto gli accertamenti diagnostici al 'J-Medical'. Esami che hanno evidenziato "una lesione di basso grado del soleo del polpaccio sinistro". Vlahovic, che è rimasto fuori oltre mesi per un serio infortunio muscolare, dunque, con questo nuovo problema al soleo - un muscolo molto delicato per un calciatore - potrebbe doversi fermare per un po' di tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vlahovic, infortunio serio: il centravanti serbo è a rischio per Milan-Juventus Vlahovic Milan, novità sul futuro del centravanti serbo: confermato l’interesse rossonero. Cosa sta succedendoBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Infortunio Vlahovic, filtra ottimismo in casa Juventus. Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il bomber serbodi Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic, filtra ottimismo dalle parti della Continassa. Temi più discussi: Juve-Genoa, nuovo fastidio nel riscaldamento per Vlahovic: rientra negli spogliatoi; La Juve apre al rinnovo di Vlahovic... Il serbo poi si fa male al polpaccio; Perché Vlahovic non gioca titolare Juventus-Genoa? Infortunio o scelta tecnica? È in panchina?; Perin, infortunio al polpaccio durante Juve-Genoa: le news. Juve, lesione al soleo per Vlahovic. Il serbo può saltare il MilanLa Juventus ha comunicato l'entità dei problemi riscontrati da Dusan Vlahovic e Mattia Perin. Entrambi i calciatori hanno dato forfait durante il riscaldamento di Juventus-Genoa di ... milannews.it Vlahovic, il peggio è confermato: lesione al polpaccio! L'esito degli esami affossa il 9 JuveNon arrivano buone notizie dall’infermeria della Juventus, alle prese con nuovi problemi fisici emersi dopo l’ultima sfida di campionato. Il club bianconero ha diramato un aggiornamento ufficiale sull ... tuttosport.com In serata la JUVE recupera pure 3 punti al Milan... #juventus #milan #SerieA - facebook.com facebook L'osservatore Marco Palma su tre rumor di mercato. #Milan #Juventus #Napoli x.com