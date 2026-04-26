Nel mondo degli smartphone, si susseguono le anticipazioni sulla nuova serie Vivo X500, con particolare attenzione al modello X500 Pro Max. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo dovrebbe integrare un sensore fotografico da 200 MP e un chip Dimensity 9600 Pro. Queste caratteristiche suggeriscono un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti, senza ancora conferme ufficiali da parte del produttore.

Le indiscrezioni sulla futura serie vivo X500 stanno iniziando a delineare un quadro sempre più definito, con il modello più avanzato, il Vivo X500 Pro Max, che promette un salto importante soprattutto nel comparto fotografico e nelle prestazioni. Il debutto della nuova gamma, atteso in Cina tra settembre e ottobre, dovrebbe portare con sé una filosofia rinnovata, a partire dalla scelta di display completamente piatti e da un ventaglio di dimensioni pensato per coprire esigenze molto diverse. Secondo le informazioni trapelate, la serie X500 non si limiterà a un unico formato, ma proporrà almeno tre varianti. Il modello più compatto dovrebbe adottare un display da 6,37 pollici con risoluzione 1.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Vivo X500 Pro Max: zoom da 200 MP e chip Dimensity 9600 Pro

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