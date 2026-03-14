vivo X500 in arrivo con Dimensity 9600 e batteria da 7.000 mAh

Un nuovo modello di smartphone vivo, chiamato X500, è previsto in arrivo. Il dispositivo sarà dotato del chip Dimensity 9600 e di una batteria da 7.000 mAh. La presentazione del telefono potrebbe segnare un passo avanti nella gamma del marchio, offrendo specifiche potenzialmente innovative rispetto ai modelli precedenti. La data di uscita non è ancora stata annunciata ufficialmente.

La prossima generazione di smartphone vivo potrebbe portare cambiamenti importanti nella strategia del marchio. Secondo le prime indiscrezioni, il produttore cinese sarebbe pronto a saltare direttamente alla serie vivo X500, evitando la numerazione intermedia. Una scelta che riflette anche alcune tradizioni culturali molto diffuse in Cina, dove determinati numeri vengono spesso evitati. Dopo il buon successo della serie vivo X300, il nuovo modello potrebbe segnare una vera svolta tecnica, soprattutto sul fronte delle prestazioni. La novità più interessante riguarda il processore. Le informazioni diffuse su Weibo dal leaker Smart Pikachu indicano che MediaTek starebbe lavorando a due nuovi chip. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - vivo X500 in arrivo con Dimensity 9600 e batteria da 7.000 mAh Articoli correlati Leggi anche: Vivo may lancia uno smartphone con batteria da 10.000 mah Galaxy z trifold con batteria tripla da 9600 mahQuesto testo sintetizza un esperimento di modifica su uno degli smartphone pieghevoli di Samsung, concentrando l’attenzione sull’impiego di batterie... Tutto quello che riguarda vivo X500 in arrivo con Dimensity 9600... Discussioni sull' argomento Xiaomi 18 fa sul serio: ecco le novità; Honor Magic 9 compatto con batteria fino a 8.000 mAh. La fuga di notizie sulla serie Vivo X500 rivela una nuova strategia di chipsetEntrambi i modelli Vivo X300 e X300 Pro erano dotati del chipset Dimensity 9500. Una nuova fuga di notizie suggerisce che la serie X500 potrebbe adottare un approccio diverso, con i modelli standard e ... notebookcheck.it Vivo X300s in arrivo: primi dettagli ufficiali su display e gamingVivo potrebbe presentare presto X300s insieme al nuovo X300 Ultra, ampliando la serie con un modello con focus sul gaming ... hdblog.it KitchenBoss Sacchetti Sottovuoto Alimenti 5 Rotoli:Buste Sottovuoto Alimenti 28x3/20x2/x500 cm A soli 12,74€ invece di 20,99€ (-39%) https://amzn.to/4dd2EP3 181 Recensioni: 4.6 / 5.0 Venduto e spedito da Amazon #solocodiciscontoitalia - facebook.com facebook