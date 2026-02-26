Il 17 marzo, sul mercato italiano, arriverà la nuova serie realme 16 Pro, che si distingue per l’attenzione alla fotografia con sensori da 200 MP. Questa gamma punta a offrire prestazioni avanzate nel settore della fascia media, combinando tecnologia e funzionalità innovative. La presentazione segna un passo importante per il marchio, che mira a rafforzare la propria presenza nel mercato locale.

(Tecnologia) - realme annuncia, per il 17 marzo, l'arrivo sul mercato italiano della realme 16 Pro Series. I nuovi modelli, 16 Pro e 16 Pro+, puntano a ridurre il divario tecnologico tra i dispositivi di fascia media e gli strumenti di imaging professionali attraverso l'integrazione del sensore LumaColor da 200 MP. L'architettura hardware è stata progettata per garantire una resa naturale dei colori e un'acquisizione dettagliata delle texture, mantenendo un'illuminazione bilanciata in diverse condizioni di scatto. La versione 16 Pro+ si distingue ulteriormente per l'inclusione di un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5x, una caratteristica tecnica raramente riscontrabile in questo segmento di mercato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - realme 16 Pro Series: imaging da 200 MP per la fascia media

Realme prossimo flagship potrebbe essere un mostro della fotocamera con due sensori da 200 mpla tendenza verso sensori da 200 MP sta guadagnando terreno tra i modelli di fascia alta, e le voci indicano che il realme gt 9 pro possa adottare un...

Isocell hpc sensore da 200 mp di fascia alta in sviluppol’analisi odierna riassume le indiscrezioni riguardanti un nuovo sensore fotografico di samsung destinato ai modelli di fascia alta.

realme 16 Pro Series Debuts with 200MP LumaColor Portrait Master and Urban Wild Design

realme 16 Pro Series: fotocamera da 200 MP e funzioni AI per fotoritrattorealme 16 Pro Series: fotocamera da 200 MP e funzioni AI per fotoritratto: realme presenta in Italia la serie realme 16 Pro, composta da realme 16 Pro e realme 16 Pro+. Entrambi ... avmagazine.it

realme 16 Pro Series in Italia a marzo: punta a essere il 'miglior camera phone' della fascia mediaIl lancio sul mercato italiano dei nuovi midrange di realme promette il debutto di smartphone dalle specifiche fotografiche avanzate nel segmento medio grazie all'uso di intelligenza artificiale e sen ... hwupgrade.it

