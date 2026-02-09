Cangelosi un palermitano a Foggia | Zeman mi ha detto che ora sono c miei ho vissuto più qui che nella mia città
Vincenzo Cangelosi torna a vivere a Foggia, la città che ormai considera sua. Dopo aver passato anni e decenni in questa città, il palermitano si sente più a casa qui che nella sua città natale. Durante un incontro, Zeman gli avrebbe detto che ora i suoi affari sono i suoi, e Cangelosi conferma di aver vissuto più tempo a Foggia che a Palermo. La sua presenza nel capoluogo pugliese resta forte e consolidata.
È tornato in quella che è la sua città di adozione. La sua casa per anni, decenni. Malgrado l'accento palermitano ammanti il suo eloquio, Vincenzo Cangelosi a Foggia è di casa. È stato un tassello importante di quella squadra che ha fatto la storia, sua e del calcio italiano. Ma il suo ennesimo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Cangelosi Foggia
Il ritorno a casa di Cangelosi: "Foggia è tutto per me, qui per restituire quello che la città mi ha dato"
Vincenzo Cangelosi è tornato a casa.
“Mia sorella mi ha svegliato a mi ha detto che gli americani avevano arrestato Maduro. Nel letto c’era la mia nipotina, l’ho baciata. In Venezuela ci sono mia madre e mio fratello”: così Aida Yespica
Aida Yespica ha raccontato di essere stata svegliata dalla sorella, che le ha comunicato dell’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti.
Ultime notizie su Cangelosi Foggia
Argomenti discussi: Nel segno di Zden?k Ufficiale. A Foggia parte l’era (tecnica) Cangelosi. Quanto durerà?; Foggia riparte da Cangelosi: esperienza, identità e un nuovo corso per la panchina rossonera; FOGGIA AI FOGGIANI Foggia, finisce l’era Barilari: panchina a Cangelosi. Bucaro vice, torna Pavone ds; UFFICIALE - Foggia, torna Cangelosi in panchina.
Palermo non è solo una città: è un’esperienza da vivere con tutti i sensi. E il suo street food ne è l’anima più autentica, un viaggio tra profumi intensi, tradizioni secolari e sapori che raccontano la storia del popolo palermitano. Si comincia con la regina indiscus facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.