Pontecagnano gli alunni della scuola Smaldone in visita al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri

Gli studenti delle classi quarta e quinta del Centro di Riabilitazione e della scuola dell'infanzia e primaria “Filippo Smaldone” di Salerno hanno visitato il 7° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri a Pontecagnano. La giornata è stata dedicata a attività di scoperta e formazione, offrendo ai ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro degli operatori e i mezzi impiegati nel reparto. La visita si è svolta in un clima di curiosità e interesse.

Una giornata all’insegna dell’emozione, della scoperta e della formazione quella vissuta a Pontecagnano dagli alunni delle classi quarta e quinta del Centro di Riabilitazione e della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Filippo Smaldone” di Salerno, accolti presso il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri. L’iniziativa si è svolta nella mattinata di oggi alla presenza del Capo Sezione Operazioni dell’elinucleo, il Capitano pilota Salvatore Staiano, che ha ospitato i giovani visitatori accompagnati dal corpo docente. La scuola “Filippo Smaldone” è una realtà sostenuta dalle suore salesiane dei “Sacri Cuori”, da laici e volontari, da tempo impegnata nell’ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pontecagnano, gli alunni della scuola Smaldone in visita al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri Notizie correlate Curiosità, il Centro “Filippo Smaldone” di Salerno visita il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di PontecagnanoSi è tenuta presso il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, il Capo Sezione Operazioni dell’elinucleo, Capitano pilota Staiano Salvatore,... Carabinieri, al 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano arriva il nuovo AW169Il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano amplia il proprio parco mezzi con l’introduzione del nuovo elicottero di ultima generazione... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pontecagnano, alunni in visita al nucleo elicotteri dell'Arma; Pontecagnano, piccoli ospiti, grandi emozioni: alunni in visita al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri. Pontecagnano, piccoli ospiti, grandi emozioni: alunni in visita al Nucleo Elicotteri dei CarabinieriGiornata speciale per gli alunni della scuola Filippo Smaldone di Salerno: visita al 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano tra elicotteri AW169 e droni ... infocilento.it Pontecagnano: piccoli ospiti, gradi emozioni. Alunni in visita al Nucleo Elicotteri dell’ArmaStampaNella mattinata odierna, presso il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, il Capo Sezione Operazioni dell’elinucleo, Capitano pilota STAIANO Salvatore, ha ospitato le classi quarta e ... salernonotizie.it Pontecagnano, gli alunni della "Filippo Smaldone" in visita ai Carabinieri del Nucleo Elicotteri Occhi puntati al cielo e tanta curiosità per circa venti piccoli ospiti delle classi quarta e quinta della scuola "Filippo Smaldone" di Salerno che, questa mattina 21 april - facebook.com facebook