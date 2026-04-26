Viterbo dramma nel centro storico | fuga di gas durante la festa

Nel centro storico di Viterbo, durante la festa di San Pellegrino, si è verificata una fuga di gas in via Sacchi. Le forze dell'ordine e i soccorsi sono intervenuti rapidamente, isolando l'abitazione coinvolta. All’interno si trovava una persona che ha tentato di suicidarsi, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento delle autorità e dei servizi di emergenza.

? Cosa sapere Viterbo, 25 aprile: fuga di gas in via Sacchi durante la festa di San Pellegrino.. Soccorsi e forze dell'ordine isolano l'abitazione per gestire il tentativo di suicidio.. Ieri sera, 25 aprile, intorno alle 20:30, i soccorsi sono intervenuti in via Sacchi a Viterbo per una fuga di gas in un’abitazione del centro storico, proprio mentre la zona era animata dalla festa di Aspettando San Pellegrino in Fiore. L’allarme è scattato nei pressi di piazza delle Erbe, una traversa del corso Italia molto frequentata. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il soggetto coinvolto si è chiuso all’interno dell’appartamento aprendo i rubinetti del gas, un gesto che punta verso un tentativo di suicidio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, dramma nel centro storico: fuga di gas durante la festa Notizie correlate Esplosione nel centro storico di Viterbo: "Come una bomba carta o una bombola del gas" | FOTOMomenti di paura nel centro storico di Viterbo: un grosso petardo ha sfondato la finestra di un locale culturale ed è esploso all'interno. Malore in casa, donna soccorsa nel centro storico di Viterbo | FOTOUn'anziana che vive in via Valle Piatta, nel centro storico di Viterbo, ha accusato un malore all'interno della propria abitazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Muore 57enne dopo volo di tre piani in via Santa Maria in Gradi; Viterbo – Dramma in via Santa Maria in Gradi: 57enne muore dopo un volo dal terzo piano; Per noi Gabriellino sta dormendo spero che la sua morte non sia vana. Il dolore del papà del bimbo morto in piscina a Latina; Inseguimento in centro a Viterbo: deruba una ragazza e scappa, arrestato. Viterbo – Furti nel centro storico, De Simone (Confartigianato): Urgono controlli, altre due attività colpiteIl segretario è tra i primi a esprimere la massima solidarietà alle attività colpite VITERBO - Nuovi episodi di furto nel cuore di Viterbo riaccendono l’a ... etrurianews.it Furti nel centro storico di Viterbo, ancora due episodi che danneggiano le piccole impreseDe Simone, segretario di Confartigianato: Solidarietà alle attività colpite, urgono controlli NewTuscia – VITERBO – Confartigianato Imprese di Viterbo esprime piena solidarietà e vicinanza alle azie ... newtuscia.it Piccoli e grandi esploratori nella città di Viterbo - facebook.com facebook