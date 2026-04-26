Viterbo dramma nel centro storico | fuga di gas durante la festa

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico di Viterbo, durante la festa di San Pellegrino, si è verificata una fuga di gas in via Sacchi. Le forze dell'ordine e i soccorsi sono intervenuti rapidamente, isolando l'abitazione coinvolta. All’interno si trovava una persona che ha tentato di suicidarsi, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento delle autorità e dei servizi di emergenza.

? Cosa sapere Viterbo, 25 aprile: fuga di gas in via Sacchi durante la festa di San Pellegrino.. Soccorsi e forze dell'ordine isolano l'abitazione per gestire il tentativo di suicidio.. Ieri sera, 25 aprile, intorno alle 20:30, i soccorsi sono intervenuti in via Sacchi a Viterbo per una fuga di gas in un’abitazione del centro storico, proprio mentre la zona era animata dalla festa di Aspettando San Pellegrino in Fiore. L’allarme è scattato nei pressi di piazza delle Erbe, una traversa del corso Italia molto frequentata. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il soggetto coinvolto si è chiuso all’interno dell’appartamento aprendo i rubinetti del gas, un gesto che punta verso un tentativo di suicidio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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