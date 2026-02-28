Esplosione nel centro storico di Viterbo | Come una bomba carta o una bombola del gas | FOTO

Un’esplosione si è verificata nel centro storico di Viterbo, provocando paura tra i presenti. Un grosso petardo ha sfondato la finestra di un locale culturale e poi è esploso all’interno, creando scompiglio tra i cittadini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di paura nel centro storico di Viterbo: un grosso petardo ha sfondato la finestra di un locale culturale ed è esploso all'interno. È successo in via della Volta buia, a due passi da corso Italia, nel pomeriggio di sabato 28 febbraio.Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Paura a Licata, boato e incendio dopo l’esplosione di una bombola a gas: casa sventrata, feriti marito e moglieUna bombola a gas è esplosa in un appartamento di via Carso a Licata (Agrigento), sventrandolo: marito e moglie sono finiti in ospedale ma non... Paura nel centro storico di Apricena: bomba carta esplode davanti ad un’abitazionePaura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, nel centro storico di Apricena. Contenuti e approfondimenti su Esplosione. Temi più discussi: FOTO | Esplosione in via della Volta buia a Viterbo; Esplosione e crollo di una palazzina nel Veronese, un morto e tre feriti; Diecimila lungo le strade, cinquemila in piazza delle Carceri: Prato abbraccia l’anno del Cavallo di fuoco in un’esplosione di colori; Paura nel centro storico di Apricena: bomba carta esplode davanti ad un’abitazione - FoggiaToday. Ordigno esplode davanti a una casa. Momenti di paura nel centro storicoLa deflagrazione ha danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione, ma fortunatamente non si registrano feriti ... ciociariaoggi.it ESPLOSIONE TROIA Troia, assalto con esplosivo al bancomat UniCredit in pieno centro: indagano i carabinieriTROIA (FOGGIA) – Assalto nella notte al bancomat della filiale UniCredit di corso Regina Margherita, nel pieno centro a Troia. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico intorno alle prime ... statoquotidiano.it Dopo l’esplosione con la tecnica della “marmotta”, locali inagibili per due mesi. Pensioni lunedì 2 marzo in Comune, sportello provvisorio dal 9 marzo e servizi trasferiti a Termoli e San Martino - facebook.com facebook Esplosioni sono state sentite e viste sulla celebre isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai. Due testimoni hanno riferito all'Afp di aver sentito un'esplosione e visto una colonna di fumo alzarsi dall'iconica isola. Uno dei due ha detto di aver visto del fumo nero x.com