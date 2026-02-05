Carnevale e non solo a Sorrisopoli a Tor Sapienza

A Sorrisopoli, a Tor Sapienza, si prepara un carnevale ricco di eventi. La 26esima edizione porta musica, balli provenienti da tutto il mondo e iniziative di solidarietà. La piazza si riempirà di colori e allegria, con tanta gente pronta a divertirsi e a condividere momenti di socialità. La città si anima con questa grande festa, che promette di coinvolgere tutti, dai più giovani agli anziani.

Musica, balli dal mondo, solidarietà e iniziative sociali per la 26esima edizione.Sorrisopoli è pronta a riempirsi di colori, musica e sorrisi. Sabato 15 febbraio, a partire dalle ore 15.00, in Viale Filippo De Pisis a Tor Sapienza, torna la 26ª edizione del Carnevale e Non Solo a Sorrisopoli.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Sorrisopoli TorSapienza

Una forte esplosione si è verificata davanti a un condominio in via Tranquillo Cremona, a Tor Sapienza, Roma.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sorrisopoli TorSapienza

Argomenti discussi: Tor Sapienza, Carnevale e non solo a Sorrisopoli; Carnevale di Samugheo (e non solo), il viaggio è già pronto: sali a bordo del bus; Cosa fare a Palermo (e non solo) nel weekend: tra feste di Carnevale e concerti; Fano 2026, l’anno della svolta: dal Carnevale ai grandi eventi nel segno di Vitruvio.

Carnevale a tavola: l’Italia dell’eccesso prima del silenzioDalle frittelle veneziane alla lasagna napoletana, un viaggio nelle tradizioni gastronomiche regionali che trasformano il Carnevale nell’ultimo, necessario rito di abbondanza prima della Quaresima ... msn.com

L’edizione 2026 del Carnevale di Burano si festeggia dal 12 al 17 febbraioDa giovedì 12 a martedì 17 febbraio si celebra il Carnevale di Burano. La manifestazione, organizzata dall’associazione Non Solo Carnevale e inserita nel palinsesto de Le Città in Festa, si terrà ... live.comune.venezia.it

Il Carnevale e Non Solo a Sorrisopoli lo costruiamo insieme... il 15 febbraio a Tor Sapienza con te! facebook

#Roma #viabilità Chiusa via Prenestina, altezza Tor Sapienza-Tor Tre Teste. Deviate quattro linee x.com