Roma senzatetto trovata morta vicino a una baracca a Tor Sapienza

Una donna di 58 anni, senza fissa dimora, è stata trovata morta vicino a una baracca in via Palmiro Togliatti, a Roma, perché viveva in condizioni di povertà e isolamento. La scoperta è avvenuta in un’area periferica dove spesso si rifugiano persone senza casa. La vittima era conosciuta tra i residenti della zona, che segnalano una situazione di disagio crescente. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

Roma, 24 febbraio 2026 – Una donna, una 58enne bosniaca senza fissa dimora, è stata trovata morta vicino a una baracca in via Palmiro Togliatti, nei pressi dell’innesto con l’autostrada A24 a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Tor Sapienza dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112. Secondo la ricostruzione dei carabinieri la donna era priva di precedenti segnalazioni in banca dati e il decesso è avvenuto in prossimità di una baracca dove dimorava. Dai primi accertamenti, le cause della morte sembrerebbero legate a cause naturali, verosimilmente connesse a patologie pregresse di cui la donna soffriva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Dramma sulla Togliatti: donna trovata morta in una baracca sotto al ponte dell'A24Una donna è stata trovata senza vita in una baracca sotto il ponte dell’A24.

Ascoli Piceno, coppia di senzatetto trovata morta in una tenda: lei era incinta all'ottavo mese | Ipotesi stufetta-killerAscoli Piceno, una coppia di senzatetto è morta in una tenda a causa delle esalazioni di monossido di carbonio.

