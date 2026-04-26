Vita privata | Jodie Foster psichiatra-detective in un’indagine bizzarra – Recensione

In una nuova serie televisiva, la protagonista è una psichiatra e detective americana trapiantata a Parigi. La sua vita privata include un divorzio da un ex marito oftalmologo, con cui ha mantenuto un rapporto complicato. La narrazione si concentra sulla sua attività professionale e sulle vicende personali che la coinvolgono in un’indagine particolare e insolita. La serie combina elementi di mistero e approfondimenti sulla vita di una donna che lavora nel campo della salute mentale.

La dottoressa Lilian Steiner, americana trapiantata a Parigi da anni, è divorziata dall’ex marito Gabriel, un oftalmologo con cui l’amore non è però del tutto finito. Quando la paziente di lungo corso Paula Cohen-Solal perde la vita in quello che familiari e amici sostengono sia stato un suicidio, Lilian non è convinta dalla versione ufficiale. Il marito della deceduta, Simon, la evita apertamente anche al funerale, mentre la figlia Valérie è convinta che la madre si sia tolta la vita proprio con le pillole da lei prescritte. La protagonista di Vita privata comincia allora a condurre un’indagine personale, mentre la sua vita familiare e professionale rischia di sgretolarsi con metodica inesorabilità.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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