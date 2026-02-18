Duck Detective The Ghost of Glamping – La nostra recensione

Il nuovo capitolo di Duck Detective, intitolato The Ghost of Glamping, arriva a causa del crescente interesse dei fan per le avventure di questa serie. Happy Broccoli Games ha deciso di lanciare il gioco per soddisfare le richieste di chi ama risolvere misteri con un tocco di umorismo. Questa volta, la protagonista, la papera detective, si trova a indagare su strani avvenimenti in un campeggio glamour, dove i visitatori segnalano apparizioni inspiegabili.

Duck Detective The Ghost of Glamping è il secondo capitolo della serie di investigativi di Happy Broccoli Games, con protagonista la nostra papera preferita. Parliamone insieme! Una storia un po’ pazza. Chi ha già giocato il primo capitolo di Duck Detective ( The Secret Salami ), saprà già che si tratta di giochi principalmente umoristici. In questo sequel torniamo a vestire i panni del Duck Detective, che dopo il mistero del Salame è diventato il coinquilino dell’alligatore Freddy Frederson. Il nostro investigatore preferito è ancora addolorato per la rottura con il suo grande amore, quindi Freddy decide di portarlo con sé e la sua nuova fidanzata in un misterioso glamping, che si dice sia infestato dai fantasmi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

