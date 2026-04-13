Protagonista è Lilian Steiner, psicanalista americana trapiantata in Francia, che dopo la morte di una sua paziente decide di indagare, convinta che non si tratti di un suicidio. Quella che inizia come un’indagine personale si trasforma progressivamente in un percorso più complesso e ambiguo, che mette in discussione certezze professionali e fragilità intime. Accanto a Jodie Foster — qui alle prese con un ruolo sfaccettato e lontano dai suoi registri più consueti — il film può contare su un cast di grande rilievo: Daniel Auteuil, Virginie Efira e Mathieu Amalric contribuiscono a dare profondità a una narrazione che alterna tensione e momenti più sottilmente ironici, mantenendo costantemente in equilibrio il tono tra dramma psicologico e indagine.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Vita Privata stasera su Sky e NOW: Jodie Foster in un thriller psicologico

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