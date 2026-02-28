Danimarca elezioni a rischio | la Russia potrebbe sfruttare il caos creato da Trump

La prima ministra danese ha annunciato che le elezioni anticipatissime si terranno il 24 marzo, lasciando aperta la possibilità che tensioni internazionali possano influenzare lo scenario politico. La decisione di convocare il voto arriva in un momento di incertezza politica, mentre si osservano eventuali ripercussioni di fattori esterni sulla stabilità del paese.

La prima ministra danese, Mette Frederiksen, ha indetto elezioni anticipate indicando il 24 marzo come data. La scelta è da ricondurre a un aumento di popolarità ottenuto recentemente grazie alla sua presa di posizione contro le minacce del presidente Donald Trump. Il cambio di rotta dell’opinione pubblica ha subito un mutamento significativo, specie dalle ultime elezioni municipali tenute a novembre 2025. In queste ultime, infatti, si era palesata una pesante sconfitta per il partito Socialdemocratico. Tuttavia, secondo i servizi di informazione della Danimarca una minaccia potrebbe frapporsi tra Frederiksen e le elezioni, sottolineando che questa provenga proprio dalla Russia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Allarme nordico: la Danimarca segnala USA e Russia come minacce di interferenza elettoralePer gli investitori internazionali, le elezioni danesi sono ora un barometro chiave per la stabilità europea. Una vittoria per il blocco di centro-sinistra della Frederiksen rafforzerebbe ... it.investing.com

Il voto anticipato in DanimarcaFrederiksen punta sulla popolarità del momento Groenlandia, ma il suo partito sta subendo un’emorragia elettorale nelle grandi città. Se il primo posto il 24 marzo non sembra messo in discussione, la ... ilfoglio.it

#Danimarca – La premier Mette #Frederiksen ha annunciato le elezioni parlamentari il 24 marzo, consentendo il voto con diversi mesi di anticipo dopo le tensioni con Washington sulla Groenlandia, tema su cui la premier punta a capitalizzare il consenso. x.com