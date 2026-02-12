Baroni a rischio esonero un ritorno clamoroso potrebbe cambiare la panchina del Torino

Nel Torino si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile cambio in panchina. Il tecnico Baroni potrebbe essere esonerato a breve, in un momento di alti e bassi per la squadra. La società sta valutando attentamente la situazione e non è escluso un ritorno clamoroso che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Nel contesto di una stagione che vive alti e bassi, l'ago della bilancia sembra puntato verso una possibile revisione tecnica nel torino. L'attenzione è centrata su due protagonisti che hanno inciso sul recente passato della squadra: Marco Baroni e Ivan Juric. Le voci circolano tra tifoseria, addetti ai lavori e ambiente interno, delineando scenari che potrebbero plasmare la prossima decisiva fase della stagione. Le indiscrezioni pubblicate dalle fonti di settore hanno acceso i riflettori su un possibile reinserimento di Ivan Juric sulla panchina granata. La prospettiva ha suscitato reazioni diverse tra i sostenitori, con una parte della tifoseria che guarda al passato recente dell'allenatore e una porzione che valuta la capacità di gestione del gruppo e di imprimere un nuovo piglio al gioco.

