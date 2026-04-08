La Vis Nova torna a giocare questa sera a Saronno, dopo 17 giorni dall’ultima partita, a causa della convocazione di alcuni giocatori al Torneo delle Regioni e della pausa per le festività pasquali. La squadra cerca di ottenere punti fondamentali per la salvezza in un momento delicato del campionato. La partita rappresenta un’occasione importante per migliorare la posizione in classifica e affrontare con maggiore fiducia le ultime gare stagionali.

La Vis Nova torna in campo questa sera, a distanza di 17 giorni dall’ultima volta, complici la convocazione di Vian e Radice al Torneo delle Regioni e la sosta pasquale. Un lungo stop prima di una partita cruciale come quella odierna alle 20.30 a Saronno contro la squadra di casa in lotta per rientrare nel giro dei playoff. Se vuole disputarli, occorre vincere. Lo sa bene anche mister Raspelli che elenca le principali difficoltà del match. "Ripartire dopo un lungo stop è strano e un po’ preoccupante perché diverso dal solito. Ma da questo punto di vista siamo sulla stessa barca noi e loro", spiega mister Raspelli che riprende la corsa dalla grande vittoria casalinga contro l’Arconatese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vis Nova, esame Saronno. È caccia ai punti salvezza

Atalanta all’esame Lazio: caccia ai tre punti per proseguire la rincorsa ad un piazzamento europeoBergamo, 13 febbraio – L’Atalanta, domani alle 18 all’Olimpico in casa della Lazio, cerca altri tre punti per continuare la sua risalita verso le...

Caccia ai punti salvezza contro la Juventus Next Gen, Miramari fa i conti con gli infortuni: "Siamo contati"I biancorossi affrontano i giovani bianconeri, il tecnico sconsolato: "Fuori Saporetti, Scaccabarozzi e Menarini, scelte obbligate.

Argomenti più discussi: Vis Nova, esame Saronno. È caccia ai punti salvezza; Tutto lo sport locale: Caronnese e Ardor avanti tutta, l’Universal Solaro vince il derby; Panorama calcio, oggi spicca il derby Ceriano-Universal Solaro. Caronnese a Erba.

Vis Nova, esame Saronno. È caccia ai punti salvezzaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

La Roma Vis Nova augura a tutti i leoni una Buona Pasqua! - facebook.com facebook