Violenza sessuale nella Stazione Centrale 29enne arrestato

Da napolitoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 29 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine nella stazione di Napoli Centrale con l’accusa di aver molestato una donna. L’intervento è avvenuto vicino ai tornelli della metropolitana di piazza Garibaldi, dopo la segnalazione della vittima, che ha riferito di essere stata recentemente molestata. La donna ha fornito una descrizione dell’aggressore, che è stato immediatamente individuato e sottoposto a fermo.

Un 29enne è stato arrestato per violenza sessuale nella stazione di Napoli Centrale. L’intervento è scattato nei pressi dei tornelli della metropolitana di piazza Garibaldi, dove una donna aveva segnalato di essere stata appena molestata.Gli agenti della polfer, impegnati nei controlli del.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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