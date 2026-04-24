Violenza sessuale nella Stazione Centrale 29enne arrestato

Un uomo di 29 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine nella stazione di Napoli Centrale con l’accusa di aver molestato una donna. L’intervento è avvenuto vicino ai tornelli della metropolitana di piazza Garibaldi, dopo la segnalazione della vittima, che ha riferito di essere stata recentemente molestata. La donna ha fornito una descrizione dell’aggressore, che è stato immediatamente individuato e sottoposto a fermo.

Un 29enne è stato arrestato per violenza sessuale nella stazione di Napoli Centrale. L’intervento è scattato nei pressi dei tornelli della metropolitana di piazza Garibaldi, dove una donna aveva segnalato di essere stata appena molestata.Gli agenti della polfer, impegnati nei controlli del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Molesta due ragazze di 15 e 18 anni alla stazione ferroviaria di Cassino: arrestato per violenza sessuale Corriere con 123 ovuli di droga arrestato nella Stazione centrale di NapoliTempo di lettura: < 1 minutoUn corriere della droga, che nascondeva oltre 120 ovuli, in parte nella cavità gastro-intestinale, contenenti eroina e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Violenza sessuale vicino alla stazione di Novara: arresti domiciliari e rimpatrio per un 40enne; Palpeggiò una ragazza in stazione a Novara: dopo la denuncia il rimpatrio in Perù; Turiste violentate in centro a Milano: è caccia allo stupratore; Insegue una ragazza alla stazione di Novara e la molesta, 40enne espulso con rimpatrio forzoso. Napoli, violenza sessuale in stazione: 29enne bloccato e arrestato in flagranzaViolenza sessuale a Napoli. Protagonista del fatto un 29enne arrestato dalla polizia di stato oggi, 24 aprile, presso la stazione ... msn.com Violenza tra la stazione e il centro . Pestaggi e molestie sessuali. Due ventenni finiscono in manetteDue episodi di violenza che hanno scosso Gallarate trovano i responsabili. Due giovani sono stati arrestati dalla polizia di Stato con accuse pesantissime: rapina aggravata, lesioni personali in ... ilgiorno.it Project inVictus protagonista alla Stazione Centrale di Milano sui maxi schermi Un traguardo che racconta un percorso di crescita costruito giorno dopo giorno, anche grazie a chi ci supporta concretamente dietro le quinte. Grazie a @siamo_jethr per questa facebook