Violentava la compagna e sua figlia di 12 anni | verso il processo commerciante di 49 anni a Prato

Un uomo di 49 anni sarà processato a Prato per presunti abusi nei confronti della compagna e di sua figlia, all’epoca di 12 anni. Le indagini degli inquirenti indicano che il commerciante avrebbe perpetuato abusi in modo continuativo, a partire dal momento in cui la minore aveva appena compiuto dodici anni. La vicenda riguarda accuse di violenza che coinvolgono sia la donna che la figlia dell’indagato.

Gli inquirenti ipotizzano che il quarantanovenne abbia abusato della minore della compagna (e della donna stessa) in modo continuativo, iniziando quando la vittima aveva appena dodici anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Leggi anche: Picchia la compagna davanti alla figlia di due anni: 37enne in manette Picchia la compagna davanti alla figlia di 2 anni, poi cade dalle scale per fuggire dai carabinieriL'uomo è stato arrestato dai carabinieri, questa mattina, a Roccamonfina, nella provincia di Caserta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: San Genesio, si lancia dal balcone per sfuggire alla compagna violenta che stava per strangolarla col guinzaglio del cane; Guardia giurata spara e uccide la moglie: il femminicidio dopo una violenta lite; PADOVA | L’EX MOGLIE DI SAMUELE DONANDELLO: E’ SEMPRE STATO VIOLENTO, AVEVA SCATTI D’IRA; Sequestra e violenta un'amica nel ristorante al Pantheon che dirige: chiesto il processo dalla Procura. Fa violentare la madre disabile, arrestati figlia e compagno: filmati choc incastrano i responsabiliOrrore a Napoli: madre disabile abusata dal compagno della figlia mentre veniva filmata. Arrestati un 32enne e una 33enne, indaga la Procura. adnkronos.com NAPOLI - Fa violentare la madre disabile dal suo compagno e filma le violenze, due arrestiNapoli , 20 apr. - (Adnkronos) - Fa violentare la madre disabile dal suo compagno e filma le violenze: due arresti a Napoli. Stamattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-St ... casertafocus.net Violenta la sorella e si pente: miserabile Il giudice del Tribunale di Cagliari Giulia Tronci ha condannato a 16 anni di carcere un miserabile che ha ripreso la sorellina minorenne mentre la violentava. Sperando di avere uno sconto di pena, questo vile cialtrone - facebook.com facebook