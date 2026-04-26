Violentava la compagna e sua figlia di 12 anni | verso il processo commerciante di 49 anni a Prato

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 49 anni sarà processato a Prato per presunti abusi nei confronti della compagna e di sua figlia, all’epoca di 12 anni. Le indagini degli inquirenti indicano che il commerciante avrebbe perpetuato abusi in modo continuativo, a partire dal momento in cui la minore aveva appena compiuto dodici anni. La vicenda riguarda accuse di violenza che coinvolgono sia la donna che la figlia dell’indagato.

Gli inquirenti ipotizzano che il quarantanovenne abbia abusato della minore della compagna (e della donna stessa) in modo continuativo, iniziando quando la vittima aveva appena dodici anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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