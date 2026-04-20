Picchia la compagna davanti alla figlia di 2 anni poi cade dalle scale per fuggire dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri a Roccamonfina, nella provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito la compagna davanti alla figlia di due anni e successivamente sarebbe scappato, cadendo dalle scale nel tentativo di evitare l’arresto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che si trova ora in custodia. Non ci sono altre persone coinvolte e le condizioni della vittima non sono state rese note.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri, questa mattina, a Roccamonfina, nella provincia di Caserta. Sia l'arrestato che la vittima hanno dovuto far ricorso alle cure in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Segni, picchia la compagna e la spinge giù dalle scale: 55enne arrestato dai carabinieriTre persone in carcere è il bilancio dell'attività dei carabinieri di Colleferro. Leggi anche: Botte alla compagna davanti alla figlia piccola: 26enne arrestato dai carabinieri Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Dramma di una 12enne nel tema: Papà picchia mamma; Aggredisce la moglie davanti alla figlia. Lei chiama i soccorsi e lo fa arrestare; Codice rosso a Nettuno, picchia la moglie davanti ai figli: arrestato dalla polizia un quarantenne.; Picchia la moglie dopo una lite, lei fugge a casa di un vicino: arrestato marito violento. Vigevano, 19enne prende a pugni e a colpi di scopa la compagna rompendole la mandibolaIl giovane è stato arrestato, mentre la donna ha rimediato una prognosi di 80 giorni. Non ha denunciato, ma i carabinieri hanno proceduto d’ufficio inoltrando alla Procura della Repubblica di Pavia la ... ilgiorno.it - Scatenato, picchia tutti e sfascia tutto - Protagonista, un 19enne, finito al pronto soccorso per una rissa. #veneto #sanità #aggressioni facebook Picchia la moglie dopo una lite, lei fugge a casa di un vicino: arrestato marito violento x.com