VinciCasa | 500.000 euro per comprare casa in Italia

Stasera, alle 20:30 del 17 marzo 2026, avverrà l’estrazione del concorso VinciCasa, una lotteria che mette in palio 500.000 euro per acquistare una casa in Italia. La manifestazione è organizzata e gestita da un ente che si occupa di giochi e concorsi a premi, e coinvolge i partecipanti che hanno acquistato un biglietto. L’evento si svolgerà in diretta, con la trasmissione dell’estrazione.

Stasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 20:30 si svolgerà l’estrazione del concorso VinciCasa, una lotteria che promette un premio in immobili e denaro. I partecipanti dovranno indovinare cinque numeri su quaranta per accedere al montepremi principale da mezzo milione di euro, dove la maggior parte della somma è vincolata all’acquisto di case in Italia. L’evento fa parte dell’offerta giochi Win for Life e si ripete quotidianamente, offrendo anche premi minori indovina due, tre o quattro cifre. Il costo di partecipazione rimane fisso a due euro per singola giocata, rendendo il gioco accessibile a un vasto pubblico che sogna di cambiare radicalmente la propria situazione abitativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VinciCasa: 500.000 euro per comprare casa in Italia Articoli correlati VinciCasa: 500.000 euro, ma il 60% è vincolato all’acquistoStasera, nel cuore di un sabato di marzo del 2026, si prepara l’attesa per l’estrazione del gioco VinciCasa che avrà luogo alle ore 20. Comprare casa a Genova, prezzi in lieve calo. Dove salgono fino a 4.000 euro al metro quadroIl mercato immobiliare di Genova mostra segnali di lieve rallentamento nella prima parte del 2025. Tutto quello che riguarda VinciCasa 500 000 euro per comprare... Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di giovedì 12 marzo; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 9 marzo; VinciCasa, l’estrazione di domenica 8 marzo; VinciCasa | 500.000 euro ma il 60% è vincolato all’acquisto. VinciCasa, centrata la cinquina a Roma: subito 200mila euro e la scelta di un appartamento (in tutta Italia)Nell'estrazione n. 51 di venerdì 20 febbraio è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio ... leggo.it VinciCasa, centrato un «5» a Meolo: il fortunato avrà 200mila euro subito e 300mila per acquistare l'immobile dei sogniMEOLO - La fortuna fa tappa in Veneto. Il VinciCasa ha premiato un fortunato giocatore di Meolo con ben 500mila euro, la vincita massima – riporta l’Agenzia Agimeg. È stato centrato un 5, ... ilgazzettino.it Estrazione Vincicasa n. 75 di lunedì 16 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook