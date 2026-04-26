Vinay, sindaco di lunga data, ha guidato la trasformazione della città attraverso lavori di ristrutturazione e sviluppo dello stadio e dei cantieri lungo l’autostrada A1. Durante il suo mandato, sono stati realizzati interventi significativi che hanno modificato l’aspetto urbano e infrastrutturale. La sua leadership ha segnato un passaggio importante per la città, portandola verso un nuovo assetto urbanistico e sociale.

D’Ascoli Ci sono stagioni in cui una città cambia passo, lasciandosi alle spalle il passato per entrare in una dimensione nuova. Per Arezzo, quel passaggio porta il nome di Cornelio Vinay, protagonista di una fase amministrativa che ha inciso in modo profondo sul volto urbano, economico e culturale del capoluogo. Nato a Trieste il 16 dicembre 1913, Cornelio Vinay non era aretino di nascita, ma lo divenne profondamente per adozione e impegno civile. La sua sensibilità intellettuale affondava le radici nel vivace ambiente culturale e artistico torinese, un retroterra che si rivelerà decisivo nel suo modo di intendere la cosa pubblica. Di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vinay, sindaco dello stadio e dei cantieri A1. Il socialista triestino cambiò volto alla città

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