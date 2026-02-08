Giuliano Bondi addio all’uomo che cambiò volto alla città | l’avvocato pedonalizzò il centro storico

Venerdì sera, Giuliano Bondi si è spento in ospedale. Aveva 78 anni ed era ricoverato da due giorni. L’avvocato è ricordato come l’uomo che ha rivoluzionato il volto del centro storico di Ravenna, pedonalizzandolo nei primi anni 70. La città piange oggi la scomparsa di una figura che ha lasciato un segno importante nella storia urbana.

Ravenna, 8 febbraio 2026 – È morto venerdì sera in ospedale, ove era ricoverato da due giorni, l’avvocato Giuliano Bondi, assessore al traffico e artefice della pedonalizzazione del centro cittadino nei primi anni 70. Aveva 96 anni. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15, partendo dalla camera mortuaria. Apparteneva al mondo colto dell’avvocatura ravennate. Giuliano Bondi è appartenuto al mondo colto dell’avvocatura ravennate degli anni dal dopoguerra a fine secolo, un mondo in cui i protagonisti ritenevano di dover ‘scendere in campo’ nella politica per partecipare a costruire il bene della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giuliano Bondi, addio all’uomo che cambiò volto alla città: l’avvocato pedonalizzò il centro storico Approfondimenti su Giuliano Bondi Addio a Luigi Mazza, socio dello storico Gran Bar in centro città Sport comasco in lutto: addio a Stefano “Tete” Pozzi, l’uomo che ha insegnato a nuotare alla città Il mondo dello sport comasco si stringe in lutto per la scomparsa di Stefano “Tete” Pozzi, figura amata e stimata. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giuliano Bondi Argomenti discussi: Giuliano Bondi, addio all’uomo che cambiò volto alla città: l’avvocato pedonalizzò il centro storico. Il bar della Rinascente. Moreno Temperini e Giuliano Ferrari. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.