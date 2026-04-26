Il 25 aprile, presso Villa Restelli, le sezioni locali dell'Anpi di Olgiate e Gorla Minore organizzano una cerimonia per ricordare la Liberazione. Durante l’evento sarà presentato un volume di Andrea Castiglioni dedicato alla storia della Resistenza. La giornata coinvolge la comunità locale, con momenti di commemorazione e condivisione. La celebrazione si svolge in un clima di rispetto e memoria collettiva.

? Cosa sapere Anpi Olgiate e Gorla Minore celebrano il 25 Aprile presso Villa Restelli.. L'evento presenta il volume di Andrea Castiglioni sulla storia della Resistenza.. A Olgiate Olona, il 25 Aprile si è consumata una giornata di memoria e convivialità presso Villa Restelli, dove famiglie e cittadini hanno celebrato la Festa della Liberazione tra canti della Resistenza e momenti di aggregazione sociale. Il prato della storica dimora del Settecento si è trasformato in un salotto a cielo aperto. Tra plaid colorati e bambini che correvano liberi, l’atmosfera era quella delle grandi occasioni di comunità. Dalle cucine della villa giungeva il profumo dei piatti preparati per il pranzo sociale, un rito che ha permesso di brindare insieme, unendo la leggerezza dello stare insieme alla profondità dei valori condivisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Restelli celebra la Liberazione: storia e comunità unite

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