Tredozio celebra la Liberazione | un pomeriggio tra storia libri e canti della Resistenza

A Tredozio si svolge un evento per ricordare l’81º anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con un pomeriggio dedicato alla memoria storica e alla cultura. La giornata include momenti di letture, canti della Resistenza e incontri pubblici, coinvolgendo la comunità locale in un appuntamento che celebra la ricorrenza. La manifestazione si tiene nel centro del paese e coinvolge diverse associazioni.

In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il comune di Tredozio si prepara a vivere un intenso pomeriggio di memoria e cultura. Sabato 25 aprile 2026, Piazza XXV Aprile diventerà il cuore pulsante delle celebrazioni, con un programma che unisce la letteratura alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spilamberto celebra la Liberazione, un weekend tra memoria, donne e Resistenza Roma Capitale celebra l’anniversario della Liberazione con la Festa della Resistenza 2026Cosa: IV edizione della “Festa della Resistenza”, con un palinsesto di oltre 100 appuntamenti tra lectio, teatro, proiezioni, musica e dibattiti. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Tredozio celebra la Liberazione: un pomeriggio tra storia, libri e canti della Resistenza; Modigliana celebra l’81° anniversario della Liberazione; Faenza celebra l’81° anniversario della Liberazione; 25 aprile, gli eventi a Bagnacavallo e nelle frazioni. In Emilia Romagna la Pasqua si celebra a dovere con un menù tradizionale saporito e vario, mentre i dolci portano in tavola una ventata di semplicità, tipica della cucina contadina. Preparate ormai tutto l’anno e non soltanto durante le festività come si usava u - facebook.com facebook