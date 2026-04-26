Villa Reale | l’orrore dei cunicoli partigiani murati vivi nel 1945

Gli scavi recenti a Villa Reale di Monza hanno portato alla luce cunicoli e forni risalenti al 1945, durante il periodo della Seconda guerra mondiale. I registri trovati indicano che alcuni partigiani furono deportati nei campi di concentramento di Mauthausen e Gusen, e si parla anche di partigiani murati vivi in questi passaggi sotterranei. La scoperta apre una finestra su eventi tragici legati a quel periodo storico.

? Cosa sapere Scavi a Villa Reale di Monza rivelano forni e cunicoli usati nel 1945.. I registri identificano partigiani deportati nei lager di Mauthausen e Gusen.. Il 28 giugno 1945, i lavori di scavo nei sotterranei della Villa Reale di Monza hanno portato alla luce le tracce di un orrore compiuto durante gli ultimi giorni della di Salò, quando il controllo militare era nelle mani del generale Willy Tensfeld. I fatti risalgono al 1945, in un periodo in cui il comando tedesco operava da via Verdi a Villa Blanc, gestendo l’intero settore militare tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Prima della Liberazione, la città visse giorni durissimi. Tensfeld, dopo aver negoziato con l’arciprete di Monza, decise di non scatenare una carneficina lasciando il territorio senza sparare colpi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Reale: l’orrore dei cunicoli, partigiani murati vivi nel 1945 Notizie correlate Leggi anche: L’orrore nazifascista. Quando scavarono sotto la Villa Reale per cercare i cadaveri Sanremo, 7 partigiani fucilati nel ’45: la memoria resiste a VillaVilla Junia, un Segno di Memoria Contro l'Oblio: Sanremo Onora i Partigiani Caduti Sanremo si è fermata questa mattina per commemorare le vittime... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’orrore nazifascista. Quando scavarono sotto la Villa Reale per cercare i cadaveri; L’orrore nazifascista Quando scavarono sotto la Villa Reale per cercare i cadaveri. L’orrore nazifascista. Quando scavarono sotto la Villa Reale per cercare i cadaveriDopo il 25 Aprile si aprì una campagna di ricerche nei sotterranei. La reggia diventata luogo di torture dopo l’Armistizio fu scandagliata. Il mistero del giardiniere pentito che provò a improvvisarsi ... ilgiorno.it Villa Reale di Monza, la reggia che accese la luce prima di tuttiA pochi chilometri da Milano, dove la città cede il passo alla campagna e ai grandi viali alberati, si apre un complesso monumentale che racconta tre secoli di storia europea: la Villa Reale di Monza, ... siviaggia.it Pronti per ospitare una nuova edizione della Marcia delle Ville alla sua 49° edizione. Presentando il pettorale della marcia alla biglietteria di Villa Reale si potranno visitare i giardini e i musei a TARIFFA RIDOTTA fino a domenica 03/05. #giornateinfami - facebook.com facebook