Sanremo 7 partigiani fucilati nel ’45 | la memoria resiste a Villa

A Villa Junia, sette partigiani furono fucilati nel 1945, un episodio che ancora suscita emozioni tra i residenti. La comunità locale ha deciso di mantenere viva la memoria dedicando un momento di riflessione e rispetto. Durante la cerimonia, si sono ricordati i sacrifici di chi si oppose all’occupazione nazifascista, evidenziando l’importanza di conservare la memoria storica. La giornata si è conclusa con un breve discorso di commemorazione davanti al monumento.

Villa Junia, un Segno di Memoria Contro l’Oblio: Sanremo Onora i Partigiani Caduti. Sanremo si è fermata questa mattina per commemorare le vittime dell’eccidio di Villa Junia, un evento tragico che tra gennaio e febbraio del 1945 segnò profondamente la storia della città. La cerimonia, tenutasi in corso Inglesi, ha una significativa partecipazione da parte delle istituzioni locali, dei familiari dei caduti e delle associazioni del territorio, sottolineando l’importanza di preservare la memoria di quei momenti cruciali per la storia nazionale. L’evento ha rappresentato un momento di profondo raccoglimento e di testimonianza civile, un atto di riconoscimento verso coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

81 anni fa l’eccidio di Fiumelatte: commemorati i sei partigiani fucilati nel gennaio 1945Questa mattina, alla montagnetta di Fiumelatte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dell’81° anniversario dell’eccidio di sei partigiani della 55a Brigata Garibaldi “Fratelli Rosselli”, fucilati nel gennaio 1945 dalle brigate nere.

