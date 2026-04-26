Vigolo Marchese | occupazione scoperta tre albanesi denunciati

I carabinieri di Vigolo Marchese hanno denunciato tre cittadini albanesi per aver occupato un appartamento senza titolo. L'intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione, e gli uomini dell'Arma hanno accertato che gli occupanti erano entrati nell'immobile senza permesso. Le tre persone sono state identificate e denunciate, mentre l'appartamento è stato restituito al proprietario.

? Cosa sapere Carabinieri denunciano tre albanesi a Vigolo Marchese per occupazione di un appartamento.. Due occupanti senza documenti sono stati consegnati alla Questura di Piacenza per l'espulsione.. I Carabinieri della Stazione di Castell’Arquato hanno denunciato tre cittadini albanesi nel pomeriggio del 20 aprile a Vigolo Marchese, dopo aver scoperto un’occupazione immobiliare legata a morosità e irregolarità nei documenti di soggiorno. La vicenda è esplosa nella frazione di Vigolo Marchese, dove il proprietario di un appartamento ha presentato una denuncia-querela per l’occupazione del suo immobile. La pattuglia dell’Arma, inviata per accertare i fatti, si è diretta al terzo piano dello stabile coinvolto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vigolo Marchese: occupazione scoperta, tre albanesi denunciati Notizie correlate Bologna, occupazione abusiva Acer: ritrovata baionetta e tracce di droga, denunciati tre individui.Bologna, occupazione abusiva in un alloggio Acer: ritrovata una baionetta, denunciati tre individui Bologna è scossa da un’operazione della polizia... Leggi anche: Capaccio Paestum, scoperta discarica abusiva a Cannito: sequestrata area di 3.500 mq, tre denunciati