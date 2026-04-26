Vigneti in fermento | corsa in Valtellina posti quasi esauriti

Venerdì alle 9:00 si aprirà il click day per la Valtellina Wine Trail, evento che si terrà il 7 novembre. I quattro mila posti disponibili sono quasi esauriti, segnalando una forte richiesta. L'evento coinvolge vigneti della zona e si svolge in un giorno che si preannuncia molto partecipato. Le iscrizioni vengono aperte online e molti appassionati sono pronti a prenotare il proprio posto.

? Cosa sapere Venerdì alle ore 9:00 scatta il click day per la Valtellina Wine Trail.. I 4.000 posti per l'evento del 7 novembre sono quasi esauriti.. Venerdì alle ore 9:00 scatta il momento decisivo per assicurarsi un posto alla tredicesima edizione della Rigamonti Valtellina Wine Trail, l’evento che il 7 novembre porterà migliaia di corridori tra i vigneti della zona. La competizione sportiva sta vivendo una crescita costante nella popolarità, tanto da rendere la prenotazione dei pettorali una vera sfida logistica. Guardando ai numeri dell’edizione 2025, la velocità con cui le disponibilità sono svanite è stata impressionante: per la prova da 21 chilometri i posti sono esauriti in sole 5 ore, mentre per la distanza di 13 chilometri il tutto esaurito è arrivato in meno di un giorno intero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vigneti in fermento: corsa in Valtellina, posti quasi esauriti Notizie correlate Torna la Valtellina Wine Trail. Di corsa tra vigneti e cantineIl numero di pettorali aumenta di anno in anno, al pari della popolarità dell’evento, ma il click day si avvicina e per non restare fuori conviene... Mandorlo in fiore, corsa ai posti: spettacoli esauriti in poche ore tra Pirandello e PalacongressiGrande richiesta per due appuntamenti del festival internazionale del folclore: platee complete subito dopo l’apertura della vendita online I...