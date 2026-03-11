I biglietti per due degli spettacoli più attesi del Mandorlo in fiore sono andati rapidamente esauriti, sia al teatro Pirandello che al Palacongressi. La vendita online è stata aperta e in poche ore tutti i posti disponibili sono stati prenotati, lasciando i biglietti esauriti. La richiesta ha superato di gran lunga le disponibilità iniziali, provocando il sold out in breve tempo.

Grande richiesta per due appuntamenti del festival internazionale del folclore: platee complete subito dopo l’apertura della vendita online I biglietti sono spariti nel giro di poche ore. Appena aperta la vendita sulla piattaforma online, il pubblico ha letteralmente preso d’assalto due degli spettacoli più attesi legati al Mandorlo in fiore facendo registrare il tutto esaurito sia al teatro Pirandello sia al Palacongressi. Il primo ad andare in sold out è stato "America Latina Folk", lo spettacolo in programma mercoledì 11 marzo alle 21 al teatro Pirandello. Una serata dedicata ai gruppi provenienti dal Sud America che, con le loro esibizioni, porteranno sul palco danze, musiche, costumi e colori capaci di raccontare le tradizioni e lo spirito di Colombia, Ecuador, Messico e Perù. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Quanto costano gli spettacoli del Mandorlo in fiore: i prezzi dei biglietti al Pirandello, al Palacongressi e al tempioDalle serate del Festival internazionale del folclore fino alla cerimonia finale di domenica 15 marzo nella Valle: la spesa prevista per ogni singolo...

Cogliate, corso di difesa personale gratuito, posti esauriti in poche oreLa Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare… Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e...

Approfondimenti e contenuti su Mandorlo in fiore corsa ai posti...

Temi più discussi: Mandorlo in fiore, corsa ai posti: spettacoli esauriti in poche ore tra Pirandello e Palacongressi; Addio traffico per il Mandorlo in Fiore: torna la Ferrovia dei Templi con 26 corse extra; Mandorlo in Fiore 2026: treni turistici sulla Ferrovia dei Templi per il gran finale; Mandorlo in Fiore, tornano i treni sulla Ferrovia dei Templi: 26 corse tra Agrigento e Porto Empedocle.

Mandorlo in Fiore 2026: sabato 14 e domenica 15 marzo treni sulla Agrigento – Porto Empedocle e visite guidateCome da tradizione, insieme alla Festa del Mandorlo in fiore, ritorna attiva nel pieno del proprio potenziale la Ferrovia dei Templi Agrigento - Porto Empedocle. Sabato 14 e domenica 15 marzo tra Agri ... scrivolibero.it

Mandorlo in Fiore, tornano i treni sulla Ferrovia dei Templi: 26 corse tra Agrigento e Porto EmpedocleCollegamenti speciali nel weekend conclusivo della festa con fermate alla Valle e apertura del Parco ferroviario ... agrigentonotizie.it

Vuoi vedere com’è andata la giornata del Mandorlo in Fiore in piazza Cavour ad Agrigento, con la maxi torta della pace da 200 kg e oltre 1500 persone in fila Clicca nel commento e leggi l’articolo completo. #Agrigento #MandorloInFiore #Sicilia #Even - facebook.com facebook

E da ieri anche il mandorlo mostra i primi fiori. Che meraviglia la primavera! x.com