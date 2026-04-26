Vignale il grido di luce contro il femminicidio | un piano per il futuro

Il 25 aprile 2026 a Vignale si è svolta una fiaccolata in memoria di Loredana Ferrara, uccisa dall’ex compagno. L’evento ha riunito numerose persone per ricordare la vittima e sensibilizzare sul fenomeno del femminicidio. Durante la manifestazione, è stato acceso un grande lumino come simbolo di speranza e di lotta contro la violenza di genere. La giornata ha rappresentato un momento di riflessione e solidarietà nella comunità locale.

? Cosa sapere Vignale, 25 aprile 2026: fiaccolata per ricordare Loredana Ferrara uccisa dall'ex compagno.. Il Club Unesco propone interventi nelle scuole per contrastare la cultura del femminicidio.. Vignale, venerdì 25 aprile 2026: la fiaccolata per ricordare Loredana Ferrara ha segnato un punto di non ritorno per la comunità locale dopo il tragico evento di lunedì scorso, quando la cinquantaduenne è stata uccisa dal suo ex compagno. Le strade del borgo, solitamente animate dai passi lenti dei residenti e dalle chiacchiere tra le botteghe, sono state attraversate da un corteo di luci che portava con sé un dolore collettivo e una ferma volontà di cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vignale, il grido di luce contro il femminicidio: un piano per il futuro Notizie correlate Leggi anche: ‘Sono morta anch’io’: il grido della madre dopo il femminicidio di Valentina Sarto Violenza economica di genere, la Commissione femminicidio: “Contro il controllo coercitivo, lezioni di portafoglio. Il piano per rendere strutturale l’educazione finanziaria nelle scuole”Riconoscere la violenza economica come fattispecie autonoma all'interno del codice penale, rafforzare l'educazione finanziaria nelle scuole e... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Asti Pride: Non un'altra, non una di meno. Dolore e rabbia per i femminicidi nel territorio. Loredana Ferrara uccisa in strada dall’ex a Vignale Monferrato, i testimoni: Gli urlava di lasciarla stareLoredana Ferrara, 53 anni, è stata uccisa in strada a coltellate dall’ex compagno, il 57enne Silvio Gambetta, a Vignale Monferrato ... fanpage.it Vignale in lacrime per Loredana: fiaccolata e rabbia, il fratello chiede l’ergastoloUna comunità intera si è stretta nel dolore e nel silenzio di una fiaccolata per ricordare Loredana, la 53enne uccisa lo scorso 20 aprile in strada dall’ex convivente. A Vignale Monferrato, in ... giornalelavoce.it