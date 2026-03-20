Una donna di 41 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Bergamo dal marito, che ora si trova in carcere con l’accusa di femminicidio. La madre della vittima ha espresso il suo dolore con un grido che si è fatto strada tra le parole. L’episodio ha sconvolto la comunità locale, lasciando un segno profondo tra familiari e vicini.

Cosa è successo a Bergamo?. Una tragedia che lascia senza parole. Valentina Sarto, 41 anni, è stata uccisa nella sua casa a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini, ora in carcere con l’accusa di femminicidio. Secondo quanto emerso dall’autopsia, la donna è stata colpita alle spalle, tra collo e schiena, con diverse coltellate – almeno sei, forse otto. Un’aggressione improvvisa, che non le avrebbe lasciato possibilità di difesa. Il suo corpo è stato trovato nella camera da letto. L’allarme è scattato solo più tardi. La madre: “Mi sento morta”. A colpire, oltre ai fatti, sono le parole della madre, Lia Ventura. Uno sfogo che diventa un grido. “Come mi sento? Sono morta”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Sono morta anch’io’: il grido della madre dopo il femminicidio di Valentina Sarto

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Tragedia a Bergamo, dove Valentina Sarto, 41 anni, è stata accoltellata alle spalle e al collo dal marito, Vincenzo Dongellini, senza alcuna possibilità di difendersi. L’aggressione, avvenuta mercoledì mattina all’interno della loro abitazione, ha lasciato sotto - facebook.com facebook

Femminicidio Bergamo, Valentina Sarto sarebbe stata uccisa con 6-8 coltellate #bergamo x.com